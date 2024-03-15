Разведка Эстонии рассказала о влиянии на РФ боев в Белгородской и Курской областях

Разведывательный центр Сил обороны Эстонии рассказал, что темп оперативного продвижения оккупационных войск РФ замедлился, а рейды Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" в Белгородской и Курской областях заставили российские власти реагировать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

РФ продолжает удерживать инициативу на большинстве участков фронта, но основные операционно-тактические задачи остаются невыполненными, говорится в сводке эстонской разведки.

В разведцентре прогнозируют увеличение количества украинских атак по важной инфраструктуре РФ в глубоком тылу на фоне проведения президентских выборов.

Также эстонские разведчики отметили, что рейды сил Российского добровольческого корпуса в Белгородской и Курской областях заставили российские власти реагировать на ситуацию. Россия прекратила террор гражданских объектов Украины дальнобойными средствами поражения и диверсионные действия в приграничных районах.

Относительно ситуации на фронте, эстонская разведка отмечает, что российские оккупанты захватили территории в районе населенных пунктов Купянск и Лиман, украинские подразделения удерживают позиции на восточных берегах рек Оскол и Жеребец. В ближайшие недели Россия может усилить давление на этом участке фронта.

В районе Авдеевки активные бои продолжаются на северо-западе, юго-западе и западе от города. Существенных изменений на линии фронта здесь не наблюдается несмотря на то, что это направление остается основным для наступательных действий РФ.

На Запорожском и Херсонском направлениях продолжаются бои низкой интенсивности, существенных изменений не наблюдается.

Недавно британская разведка также сообщала, что темп продвижения российских оккупационных войск замедлился.

Ранее разведка Великобритании отмечала, что Силы обороны Украины начали ускоренно возводить оборонительные позиции на нескольких участках фронта.