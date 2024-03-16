Генеральный секретарь партии "Свободная Черногория" и депутат городского совета Подгорицы Бобан Радович отправился в Россию в качестве "международного наблюдателя" на так называемых выборах президента.

Эту информацию порталу Pobjeda подтвердил лидер "Свободной Черногории" Владислав Дайкович, сообщает "Европейская правда".

По словам Дайковича, "наблюдатель" на российских "выборах" Радович – это "молодой человек, который имеет собственное отношение и убеждения", "придерживается настоящей черногорской традиции" и, "конечно, он абсолютно может быть наблюдателем на выборах в России".

Человек с "собственным отношением и убеждением" Бобан Радович

Лидер "Свободной Черногории" также отметил, что другие представители партии участвовали в молодежном саммите в Сочи, и он "гордится" этим. "Да здравствует Россия, да здравствует свободная Черногория", – подытожил Дайкович.

Представители партии "Свободная Черногория" входили в список "Движения "Европа сейчас" на последних местных выборах в Черногории в октябре 2022 года.

Сам Дайкович в соцсетях выступает против членства Черногории в НАТО и выкладывает фото своих поездок в Россию.

Напомним, трое депутатов правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" из земельного парламента Баварии также отправились в Россию наблюдать за "выборами" президента 17 марта по приглашению из РФ.

Цивилизованные страны тем временем эти "выборы" осудили.