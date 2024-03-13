Мэрия Варшавы потратит 27 млн евро на укрытие и обучение по вопросам безопасности

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский 13 марта объявил о программе под названием "Варшава защищает" стоимостью 117 миллионов злотых (27 миллионов евро), в рамках которой будут созданы и оборудованы укрытия, а также ежегодно будут проводиться учения по вопросам безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

На пресс-конференции с главой Минобороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем Тшасковский отметил необходимость изменений в инфраструктуре чрезвычайных ситуаций в Варшаве и в других местных органах власти.

По его словам, аудит выявил семь миллионов квадратных метров площади, которую можно переоборудовать под укрытие в Варшаве – прежде всего подземные автостоянки, метро и другие подземные сооружения.

Программа "Варшава защищает", которую инициировал мэр польской столицы, предусматривает оборудование укрытий, дополнительных электрических сетей и дополнительных источников воды, а также создание складских помещений.

"Мы хотим ежегодно проводить что-то вроде недели безопасности для жителей, во время которой мы будем проводить тренинги, говорить о безопасности и о том, как мы будем предупреждать, если что-то случится", – добавил Тшасковский.

Напомним, после начала полномасштабной войны ряд европейских стран проверяли, как работают их системы оповещения населения. В Литве разработали новую концепцию гражданской обороны, уделив отдельное внимание укрытиям.

Немецкий союз городов и общин на прошлой неделе призвал федеральные власти к миллиардным инвестициям с целью защитить население от возможной войны.