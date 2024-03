Британия объявила о пакете помощи Украине с беспилотниками и системами ПВО на 70 млн евро

Минобороны Великобритании сообщило о намерениях предоставить Украине современные беспилотники и системы ПВО на сумму 60 млн фунтов стерлингов (почти 70 млн евро).

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании в Twitter (X)

"Новый пакет военной поддержки в размере 60 миллионов фунтов стерлингов от Международного фонда для Украины, который администрируется Великобританией, предоставит новые современные беспилотники для поддержки Вооруженных сил Украины.

Он также будет включать 20 миллионов фунтов стерлингов на системы противовоздушной обороны, которые помогут обезопасить небо Украины", – говорится в сообщении.

A new £60 million package of military support from the UK-administered International Fund for Ukraine will provide advanced new surveillance drones to support 🇺🇦's Armed Forces.



It will also include £20 million to provide air defence systems to help keep Ukraine's skies safe. pic.twitter.com/LyUCIdVYjZ