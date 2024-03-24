СМИ: Британия предостерегла Путина от использования теракта для усиления войны 

В Великобритании предостерегли лидера Кремля Владимира Путина от использования теракта в Подмосковье как повода для усиления войны против Украины.

Об этом заявил источник по вопросам безопасности в британском правительстве, занимающий высокую должность, газете The Telegraph, сообщает "Европейская правда".

Путин в субботу заявил, якобы для подозреваемых в теракте подготовили "окно" для перехода границы с Украиной.

"Отчаянное стремление Путина переложить все это на Украину не удивительно, поскольку он пытается еще больше обмануть российский народ, делая вид, что в России нет инакомыслия", – заявил собеседник издания.

"Он (Путин) не должен использовать эту вымышленную связь как любое оправдание для интенсификации своей незаконной войны в Украине", – добавил источник.

Алисия Кернс, председатель Комитета по иностранным делам Палаты общин, отметила, что российские медиа-каналы распространили фейковые видеозаписи с украинскими чиновниками, пытаясь обвинить Украину и предоставить Путину повод для дальнейших зверств.

"Нет никаких признаков какой-либо связи (теракта) с Украиной, а также никаких достоверных оснований предполагать их причастность", – сказала Кернс.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение, в котором погибли по меньшей мере 133 человека. Украина отрицала свою причастность к атаке.

Эту оценку поддержали Соединенные Штаты, которые несколько недель назад предупредили о неизбежной террористической атаке в Москве.

В Белом доме заявили, что ничто не указывает на причастность Украины к стрельбе в концертном зале.