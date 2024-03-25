Кулеба призвал Борреля передать ЗРК Patriot после ракетной атаки РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 25 марта провел телефонный разговор с высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем после российского ракетного удара по Киеву и другим городам.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кулеба написал в Twitter (X).

По словам главы МИД, он проинформировал топ-дипломата ЕС об ударах российских баллистических ракет по городам Украины, поблагодарил за высказанные беспокойство и поддержку и подчеркнул важность поставки дополнительных средств противовоздушной обороны.

"Я также подчеркнул, что Украина сейчас является единственной страной в мире, которая почти ежедневно подвергается атакам баллистических ракет. Поэтому Patriot должны быть размещены здесь и сейчас, чтобы спасать человеческие жизни, а не оставаться в местах, где ракетная угроза равна нулю", – подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что обсудил с Боррелем пути, как ЕС может помочь Украине как можно быстрее получить больше Patriot и других систем ПВО.

Ранее Дмитрий Кулеба после обстрела Киева российскими баллистическими ракетами уже призвал предоставить Украине больше систем ПВО Patriot и ракет к ним.

Посол США в Украине Бриджит Бринк после удара по Киеву призвала прекратить промедление с предоставлением Украине новой помощи.