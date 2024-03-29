В Европарламенте призвали к срочным дебатам после заявлений о российском влиянии

Некоторые депутаты Европарламента призвали к неотложным дебатам и расследованию после заявлений, что Россия могла подкупить отдельных евродепутатов для продвижения своих интересов.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Представители либеральной группы Renew Europe и "Зеленых" заявили, что Европарламент должен срочно уделить внимание возможному влиянию Москвы через кого-то из депутатов.

Накануне, 28 марта, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо рассказал о "тесном сотрудничестве" бельгийских и чешских спецслужб, связанном с разоблачением российской пропагандистской сети, и заявил, что некоторые евродепутаты распространяли роспропаганду за деньги.

Глава группы Renew Europe Валери Айе, которая является представительницей политсилы президента Франции Эмманюэля Макрона, обратилась с письмом к президенту Европарламента Роберте Метсоле с призывом к срочным дебатам на эту тему во время пленарной сессии, которая начнется 10 апреля.

"Если действующие евродепутаты или кандидаты на предстоящих европейских выборах брали деньги или подкуплены российским правительством или приспешниками России, их нужно разоблачить", – заявила она.

Представитель нидерландских "Зеленых" Бас Эйкхоут также призвал к расследованию.

"До европейских выборов осталось 10 недель. Мы должны быть уверены, что никто из кандидатов на этих выборах не берет деньги от России", – заявил он.

Пресс-секретарь президента Европарламента отметила, что Метсоле "известно об обвинениях" относительно возможного подкупа европарламентариев и она интересуется конкретными деталями.

Напомним, в 2022 году в Европарламенте вспыхнул скандал, известный как "Катаргейт", вокруг возможного подкупа парламентариев, включая вице-президента, для лоббизма в пользу Катара.