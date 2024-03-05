Как альянс с симпатиками РФ расколол власть Черногории

В правящей партии Черногории – а это Движение "Европа сейчас" (Pokret Evropa sad, PES) – произошел раскол.

Заместитель председателя PES, а вместе с тем – президент страны Яков Милатович подал в отставку со всех партийных должностей и вышел из партии.

Есть основания полагать, что к расколу привели симпатии к просербским и пророссийским движениям.

Следствием этого кризиса может стать коррекция внешнего курса Черногории, идет речь в статье редактора портала "Балканский обозреватель" Натальи Ищенко Черногорский раскол: как конфликт в партии власти дает шанс "друзьям РФ". Далее – краткое ее изложение.

В 2022 году новички в черногорской политике, а ныне президент Яков Милатович и премьер-министр Милойко Спаич, основали "Движение Европа сейчас".

Раскол PES произошел всего через двадцать месяцев после его основания и не стал сюрпризом для экспертов, а также обычных граждан Черногории.

Старт нового политпроекта получился чрезвычайно удачным. Весной прошлого года Яков Милатович выиграл президентские выборы, а уже летом первое место на досрочных парламентских выборах получило и "Движение Европа сейчас".

Впрочем, как говорят, "черная кошка" между двумя основателями PES пробежала еще накануне президентских выборов 2023 года.

Дело в том, что баллотироваться от молодого и перспективного "Движения" должен был Спаич, но вдруг выяснилось, что он имеет паспорт другой страны – Сербии. Вследствие чего партии пришлось срочного искать нового кандидата.

Утверждают, что Спаичу вся эта история очень не понравилась, и отношения лидеров "Движения Европа сейчас" с тех пор стали очень напряженными.

После выигранных парламентских выборов конфликт еще более обострился. Как оказалось, основатели PES имели разные взгляды на создание правительственной коалиции.

По данным медиа, Милатович настаивал на включении в парламентское большинство политических сил из радикально просербского, даже больше – пророссийского лагеря (речь идет о представителях коалиции "За будущее Черногории", ZBCG).

Зато Спаич якобы этому противостоял, отстаивая возможность формирования коалиции с центристами из гражданского движения URA экс-премьера Дритана Абазовича или даже с отдельными соратниками прозападного, но одиозного бывшего президента Мило Джукановича и его Демократической партии социалистов (ДПС).

В конце концов, хотя Спаич и стал премьером, однако ценой образования коалиции с одиозными пророссийскими политиками.

С тех пор, как утверждают, президент и премьер вообще прекратили любое общение, которое не было необходимо для выполнения ими рабочих обязанностей.

Что стало поводом для нынешнего, окончательного развода основателей PES, даже в Черногории не знают точно.

Сам президент Милатович намекнул, что причиной его решения стало усиление влияния в партии "людей, которых не было с нами с самого начала и которые были особенно близки к предыдущему режиму".

Тем самым глава государства подтвердил слухи, что внутри партии существуют мощные группы, которым не нравится коалиция с радикально сербскими силами, симпатизирующими России. Настолько, что даже потенциальный альянс с "предшественниками" выглядит для них меньшим злом.

Отставка Милатовича воспринимается как сигнал о начале создания на базе части PES новой партии, лояльной к главе государства.

Первые признаки этого процесса уже заметны.

Будут ли две политические силы, которые потенциально могут стать главными конкурентами, принципиально разными? Считается, что Милатович является креатурой президента Сербии Александара Вучича, тогда как Спаич, все же более ориентируется на западных партнеров, для которых такое сотрудничество – переход красных линий.

Очередной политический кризис в Черногории, очевидно, создает окно возможностей для РФ.

Подробнее – в материале Черногорский раскол: как конфликт в партии власти дает шанс "друзьям РФ".