Украина отреагировала на ордера МУС на арест военачальников РФ

Украинский генпрокурор Андрей Костин прокомментировал решение Международного уголовного суда об ордерах на арест российских генералов Сергея Кобылаша и Виктора Соколова.

Заявление Костина приводит Офис генпрокурора, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня мы снова увидели, как осуществляется правосудие, и что те, кто совершает международные преступления, понесут ответственность. Я искренне приветствую выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест генерал-лейтенанта ВС РФ и адмирала военно-морского флота РФ, которых подозревают в систематическом совершении атак на энергетическую инфраструктуру Украины", – отметил генпрокурор.

Он также поблагодарил Международный уголовный суд, прокурора Карима Хана и всех украинских прокуроров, которые способствовали этому общему результату, помогая в сборе доказательств.

"Это первый случай, когда лица подозреваются в совершении преступления против человечности – "других бесчеловечных деяний [...], повлекших большие страдания или серьезные телесные повреждения", – добавил Костин.

Он подчеркнул, что Украина продолжит работать с Международным уголовным судом, чтобы привлечь к ответственности всех виновных в совершении международных преступлений.

Ранее Международный уголовный суд выдал ордера на арест командующих дальней авиации и Черноморского флота РФ в рамках расследования потенциальных военных преступлений России в Украине, совершенных в период с 10 октября 2022 года до 9 марта 2023 года.

Напомним, в марте прошлого года Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина в связи с вывозом украинских детей с оккупированных территорий Украины.

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