Литва передала Украине очередную партию 155-мм снарядов

Министерство обороны Литвы 7 марта сообщило об отправке в Украину очередного пакета военной помощи, в который вошли 155-мм артиллерийские боеприпасы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Литовский министр национальной обороны Арвидас Анушаускас отметил, что Литва направляет то, "в чем Украина сейчас больше всего нуждается".

"Мы слышим их, и наша помощь продолжается", – добавил он.

Кроме военной техники и вооружения, Литва делает свой вклад в оборону Украины путем подготовки военнослужащих, лечения и реабилитации раненых солдат, экспертных консультаций, взносов в фонды помощи Украине.

По оценкам немецкого Института мировой экономики им. Киля, Литва предоставила Украине поддержку на сумму 1,8% своего ВВП и по этому параметру сейчас является страной №1 в мире в поддержке Украины.

Ранее евродепутат от Литвы Андрюс Кубилюс, который дважды был ее премьер-министром, предложил создать в структуре литовской власти министерство или другую институцию, которая бы координировала помощь Украине.