В правительстве Франции объяснили, каким может быть присутствие иностранных войск в Украине

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что сейчас "речь не идет об отправке сухопутных войск воевать" в Украину.

Об этом он сказал в интервью BFMTV, сообщает "Европейская правда".

В то же время французский министр допустил присутствие иностранных войск в качестве "инструкторов" или специалистов по разминированию.

"Есть ли какие-то планы по военному присутствию, которые невозможны? Я думаю о разминировании и обучении украинских солдат на их собственной земле", – сказал он.

Лекорню подчеркнул, что "мы больше не находимся в той же ситуации, что два года назад".

В четверг Кремль обвинил Эмманюэля Макрона в увеличении "прямого участия Франции" в войне.

Отвечая на вопрос об этом заявлении, Лекорню подчеркнул: "История Франции не позволяет проявлять слабость. Поддерживать баланс сил означает не быть слабым и не идти на эскалацию. Мы не хотим демонстрировать слабость перед Москвой".

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон сказал лидерам французских партий, что в поддержке Украины нет "красных линий".

Как известно, 17 февраля Макрон поручил правительству "сделать заявление перед парламентом" относительно двустороннего соглашения по безопасности, подписанного с Украиной 16 февраля, и ситуации в Украине в целом, после чего будут "дебаты и голосование".

Также в Европе вторую неделю обсуждают резонансное заявление Макрона о возможности отправки западных войск в Украину.

Подробнее об этом – в статье: Урок лидерства от Франции: как Макрон продвигает идею отправить войска в Украину.