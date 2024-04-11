Глава МИД Польши: Украина сильно истекает кровью, но и у Путина не все хорошо

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что после двух лет неспровоцированной войны России против Украины обе стороны истощены.

Об этом он рассказал в интервью греческому изданию Kathimerini, сообщает "Европейская правда".

Сикорский заметил, что сегодня картина на разных фронтах неоднозначна.

Украина, страна без военно-морского флота, вытеснила российский Черноморский флот с половины этого моря. Экспорт зерна из Одессы через Босфор возвращается почти до довоенного уровня. Это большой успех.=

Я не думаю, что кто-то из нас мог предусмотреть год или два потому, что Украина сможет поразить российские оружейные заводы и нефтеперерабатывающие заводы за сотни километров внутри России", – сказал он.

В то же время, по его словам, у российской армии были две огневые победы: сначала под Бахмутом, а затем под Авдеевкой.

"Президент Путин также исчерпал свои запасы баллистических ракет. Влияющие на Украину сейчас из текущего производства. После двух лет этой непровоцированной войны обе стороны истощены",–– заявил министр.

Он объяснил, что именно поэтому следует увеличить поддержку Украины.

"Многое зависит от пакета военной помощи США, который сейчас застрял в Конгрессе. Украина, кажется, мобилизует новобранцев, и мы как НАТО демонстрируем устойчивость и способность помочь Украине в долгосрочной перспективе. Да, Украина сильно истекает кровью, но и у президента Путина не все хорошо", – считает польский министр.

Напомним, премьер Эстонии Кая Каллас, которая в четверг прибыла в Польшу говорить о поддержке Украины, заявила, что "зло не должно победить".

Между тем эстонская разведка прогнозирует рост интенсивности боевых действий в Украине в последующие недели.