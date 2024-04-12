Министр обороны Германии сравнил Путина с Гитлером

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сравнил войну путинской России против Украины с аннексией гитлеровской Германией чехословацкой территории в 1938 году и заявил, что Европа должна готовиться к широкомасштабной атаке РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

На презентации новой биографической книги о премьер-министре Великобритании и одном из победителей во Второй мировой войне Уинстоне Черчилле он отметил, что российский лидер Владимир Путин не остановится, когда война против Украины закончится.

"Он также четко заявил об этом. Так же четко, как и (лидер нацистской Германии Адольф) Гитлер, который также всегда говорил, что не остановится", – отметил Писториус.

В то же время он назвал Черчилля сильным лидером с четким видением в трудные времена. По его словам, столкнувшись с войной, люди выбирают лидера, "которому они доверяют и за которым они идут, даже если он описывает мир мрачными словами".

Писториус еще раз призвал к ослаблению ограничений на долги Германии, чтобы помочь укрепить ее армию после того, как в 2027 году иссякнет специальный внебюджетный фонд на сумму 100 млрд евро.

"Мы должны вернуть эту страну в такое положение, чтобы она могла себя защитить. Мы должны решить сейчас, хотим ли мы подготовиться к реальной угрозе со стороны Путина, или мы хотим облегчить ему задачу", – резюмировал он.

Ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что полномасштабный конфликт в Европе больше не является фантазией, поэтому европейцы должны найти новые способы, чтобы профинансировать подготовку к потенциально более широкой войне на континенте.

Напомним, в феврале президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что действия Москвы в последние недели свидетельствуют о том, что Россия может атаковать страны НАТО в ближайшие несколько лет.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в январе, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет.

Главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявили, что все граждане страны должны быть готовы к войне.