В Нью-Йорке начинается первый уголовный суд над Трампом по делу о "порноденьгах"

Бывший президент США Дональд Трамп утром 15 апреля прибыл в суд округа Манхэттен в Нью-Йорке, где начинается первый уголовный процесс над ним – по делу о выплате денег с целью влияния на выборы 2016 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Axios.

По меньшей мере четыре дня в неделю за исключением среды Трампу, вероятно, придется находиться в суде для показаний или заслушивания обвинений по делу. Пока неизвестно, согласится ли экс-президент давать показания.

Полиция Нью-Йорка ограничит передвижение вокруг здания уголовного суда Манхэттена и Trump Tower, где Трамп будет находиться во время судебного процесса, увеличит количество камер наблюдения и будет мониторить социальные сети, чтобы предупредить любые угрозы.

ФОТО: CNN

Первый в истории уголовный процесс над бывшим президентом США и вероятным будущим кандидатом в президенты начнется с отбора присяжных, который может длиться до двух недель.

Присяжных не будут спрашивать об их политических предпочтениях, но будут расспрашивать об их источниках новостей, о том, работали ли они на Трампа или посещали один из его митингов, и были ли они когда-либо членами ультраправых группировок вроде Proud Boys или QAnon.

Напомним, это дело касается истории, когда порноактриса Сторми Дэниелс встретилась с Трампом на благотворительном гольф-турнире и он заплатил ей за секс в отеле у курортного озера Тахо.

Прокуроры считают, что в октябре 2016 года, в разгар президентской кампании, порноактриса получила в рамках соглашения о неразглашении по крайней мере $130 тысяч, которые на самом деле были предназначены для финансирования предвыборной кампании Трампа. Это уголовное преступление, за которое по законам штата Нью-Йорк грозит до четырех лет заключения.

Трамп заявляет о своей невиновности и политическом преследовании со стороны администрации президента Джо Байдена. В случае своей победы на выборах президента 2024 года все уголовные дела, где Трамп фигурирует, скорее всего, будут приостановлены.

Ранее экс-президент неоднократно пытался отсрочить начало суда по делу о "порноденьгах", но пока тщетно.