Кэмерон объяснил, почему Британия не может помочь Украине со сбиванием дронов, как Израилю

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон объяснил, почему в отличие от Израиля, которому Лондон помогал сбивать иранские дроны в минувшие выходные, его страна не может помогать Украине сбивать российские дроны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью LBC.

На вопрос, почему Королевские ВВС не могут сбивать беспилотники над Украиной, глава МИД ответил, что втягивание сил НАТО в прямой конфликт с российскими войсками приведет к эскалации конфликта.

"Я думаю, что сложность в том, что... если вы хотите избежать расширения войны в Европе, я думаю, что единственное, чего вам нужно избегать, – это прямого столкновения войск НАТО с российскими войсками. Это было бы опасностью эскалации", – отметил Кэмерон.

Он добавил, что использование истребителей "не обязательно является лучшим способом сбивать ракеты и беспилотники", ведь системы противовоздушной обороны "более эффективны".

Учитывая это, Кэмерон указал, что для Украины существует большая потребность в системах противовоздушной обороны, в частности Patriot, которых нет у Великобритании.

Напомним, что Иран в минувшие выходные совершил масштабную атаку на Израиль в ответ на израильский удар 1 апреля, который разрушил дипломатическое представительство Ирана в Дамаске и привел к гибели иранских генералов.

Самолеты Королевских ВВС Великобритании сбили "несколько" ударных беспилотников во время массированной ракетной атаки Ирана на Израиль.

После этого министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Израиль имеет право дать ответ на широкомасштабную атаку Ирана, однако Лондон надеется, что он этого делать не будет.

По данным СМИ, президент США Джо Байден во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что не поддержит удар по Ирану в ответ на его массированную атаку с дронами и ракетами.