Журналисты утверждают, что Трамп дремал во время первого уголовного суда в Нью-Йорке

Бывший президент Дональд Трамп, вероятно, на время задремал во время первого дня суда по уголовным обвинениям в Нью-Йорке 15 апреля.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", свидетельствуют присутствующие на суде журналисты The New York Times и Reuters (последнего цитирует Forbes).

Репортер NYT Мэгги Хаберман около полудня в понедельник по Нью-Йорку сообщила, что "голова Трампа продолжает опускаться вниз, а его рот расслабленно открывается". В это время он по меньшей мере несколько минут игнорировал адвоката, который передавал ему записку.

Позже журналист Reuters Джек Квин во внутренней переписке между репортерами на суде над Трампом сказал, что незадолго до 15:00 Трамп "откинулся на спинку стула со сложенными руками, а его глаза, казалось, были закрыты в течение нескольких минут".

"Клянусь, Трамп дремлет... его подбородок только что коснулся груди, а затем голова поднялась назад", – прокомментировал репортер Courthouse News Эрик Вебелакер.

Противники Трампа быстро ухватились за эти наблюдения, придумав в социальных сетях прозвище "Сонный Дон" – которое калькулирует вымышленное самим Трампом прозвище "Сонный Джо" для Джо Байдена.

Поскольку видеосъемка и трансляция в суде запрещены, других подтверждений того, что экс-президент США действительно дремал, нет.

Напомним, речь идет о первом уголовном процессе над Трампом по делу о выплате денег порноактрисе за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года. Это – первый уголовный суд над экс-президентом в истории США.

Трамп неоднократно пытался отсрочить начало суда по этому делу.

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