Байден призвал Конгресс одобрить помощь для Украины и Израиля

Президент США Джо Байден в очередной раз призвал законодателей, в частности из Республиканской партии, как можно быстрее одобрить дополнительную военную помощь для Украины и Израиля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в колонке Байдена для газеты The Wall Street Journal.

Американский президент напомнил о том, как украинские военные сдерживают натиск России по всей линии фронта и как Израиль вместе с союзниками в минувшие выходные отразил массированную ракетную и беспилотную атаку Ирана.

"И Украина, и Израиль подвергаются нападениям дерзких врагов, которые стремятся к их уничтожению. Путин хочет подчинить народ Украины и поглотить его нацию в новой российской империи. Правительство Ирана хочет уничтожить Израиль навсегда, стерев единственное в мире еврейское государство с лица земли", – констатировал Байден.

По его мнению, США не должны с этим смириться, поскольку "на кону стоит наша безопасность".

"Если Россия победит, войска Путина приблизятся к нашим союзникам по НАТО ближе, чем когда-либо... Мы должны усилить поддержку Украины сейчас, чтобы остановить Путина от посягательств на наших союзников по НАТО и гарантировать, что он не втянет американские войска в будущую войну в Европе", – призывает американский лидер.

Отдельно Байден подчеркнул, что решение о военной помощи Украине и Израилю означают не "выписывание безлимитных чеков", а инвестиции в американскую промышленную базу.

"Путин неустанно пытался сломать волю украинского народа. Ему это не удалось. Теперь он пытается сломать волю Запада. Мы не можем позволить ему достичь успеха. В истории бывают моменты, которые требуют лидерства и мужества. Это один из них", – заключает президент США.

Накануне спикер палаты Майк Джонсон обнародовал свой план одобрения иностранной поддержки, предусматривающий отдельные голосования за помощь Украине, Израилю, Тайваню и приоритеты национальной безопасности.

Однако некоторые республиканцы из жесткого крыла партии требуют, чтобы предложение содержало меры для охраны границы США с Мексикой.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что рассмотрит предложение спикера Палаты представителей Майка Джонсона относительно помощи Украине и другим американским союзникам отдельными законопроектами.