Премьер Чехии: Есть деньги на 500 тысяч снарядов, первые поставки могут быть в июне

Чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что инициатива Праги уже собрала достаточно денег для покупки 500 тысяч артиллерийских снарядов для Украины.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе 17 апреля после встречи с генеральным секретарем НАТО и премьерами Нидерландов и Дании, сообщает "Европейская правда".

По словам Фиалы, вместе с Нидерландами и Данией Чехия ищет различные пути, как помочь Украине удовлетворить потребности в артиллерийских снарядах, системах противовоздушной обороны и перехватчиках для ПВО.

"Вы уже знаете, что наша страна пытается помочь как может. Благодаря чешской инициативе по боеприпасам мы уже можем приобрести примерно 500 тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Почти 200 тысяч из них уже законтрактованы, и еще 300 тысяч контрактуются сейчас", – объявил он.

"Думаю, что первые поставки поступят в Украину в июне", – добавил чешский премьер.

В целом Чехия идентифицировала по всему миру более миллиона единиц артиллерийских боеприпасов, которые можно закупить для Украины за пределами Европы.

Накануне президент Чехии Петр Павел высоко оценил тот факт, что чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины, которая уже более двух лет противостоит полномасштабной российской агрессии, набрала такие обороты.