В Чехии рассказали, как РФ пытается устроить диверсии на железных дорогах Европы

В Чехии заявили, что Россия осуществила "тысячи" попыток вмешательства в работу европейских железнодорожных сетей в рамках кампании по дестабилизации ЕС и попыток диверсий на объектах критической инфраструктуры.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Financial Times заявил министр транспорта Чехии Мартин Купка.

Он подозревает РФ в "тысячах попыток ослабить наши системы" с помощью кибератак с тех пор, как глава Кремля Владимир Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину в феврале 2022 года.

По словам чешского министра, РФ осуществляла хакерские атаки на сигнальные системы и на сети чешского национального железнодорожного оператора České dráhy.

Предыдущие кибератаки выводили из строя системы продажи билетов и вызвали беспокойство, что успешное вмешательство в сигнальные системы может привести к серьезным авариям.

"Это, безусловно, сложный момент... (но) я очень доволен, потому что мы способны защитить все системы от успешной атаки", – сказал Купка.

Издание также приводит опубликованный в марте прошлого года отчет Агентства ЕС по кибербезопасности, в котором говорилось об угрозах для транспорта.

В нем упоминались "атаки на железнодорожные компании, частота которых растет, прежде всего из-за вторжения России в Украину". В докладе отмечаются крупные кибератаки "пророссийских хакерских групп" на железнодорожные компании в Латвии, Литве, Румынии и Эстонии.

В свою очередь чешское агентство по кибербезопасности NUKIB предупредило о росте количества кибератак в последние годы.

"Одной из заметных тенденций прошлого года стал рост интереса злоумышленников к энергетическому и транспортному секторам", – говорится в отчете, который был опубликован в июле.

Компания České dráhy заявила, что она "наблюдала увеличение количества кибератак на цифровую инфраструктуру" и "постоянно усиливает" свою кибербезопасность.

Министр Купка рассказал, что Чехия, которая планирует строительство высокоскоростной железнодорожной линии, соединяющей Берлин, Прагу и Вену, также вводит ограничения на участие иностранных операторов в тендерах.

"Это не то что запрет, но мы отдаем предпочтение европейским компаниям... Относительно цифровых частей, а также сигнальных систем, мы однозначно требуем ограничения, поскольку это часть критической инфраструктуры", – отметил он.

В начале марта Агентство Европейского Союза по кибербезопасности (ENISA) предупредило о все большем риске использования злоумышленниками искусственного интеллекта, чтобы с помощью дезинформации повлиять на выборы в Европарламент в июне.

В свою очередь Германия признала, что недостаточно подготовлена к потенциальной широкомасштабной кибератаке, поскольку ей не хватает функционирующей системы управления кризисными ситуациями.