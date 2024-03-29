Премьер Чехии о раскрытии пророссийских сетей влияния: Будут действия в странах ЕС

После раскрытия в Чехии и Польше пророссийских сетей влияния чешский премьер Петер Фиала заявил, что стоит ожидать дальнейших таких объявлений в других странах, поскольку это только начало процесса, который начала и координирует Прага.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Фиала в четверг вечером напомнил в своем Twitter (Х), что Чехия раскрыла пророссийскую сеть, которая разрабатывала операцию по распространению российского влияния и подрыва безопасности в Европе.

В этом контексте Прага объявила о санкциях против Виктора Медведчука, а также пропагандиста родом из Украины Артема Марчевского и прокремлевский сайт правого направления Voice of Europe.

"Чехия была в начале всей этой операции. Наша работа и усилия приводят к тому, что другие страны Европы расследуют деятельность пророссийских шпионских сетей и постепенно приходят к более серьезным выводам. Одну из них сегодня обнародовала, например, Польша. Далее будут действия в других странах", – пообещал Фиала.

Он отметил, что события последних двух дней являются результатом международного сотрудничества, которое начала Прага и которое успешно координирует. "Я горжусь тем, что именно мы показали силу и умение принимать своевременные и правильные решения", – отметил Фиала.

По данным чешской службы гражданской контрразведки, сеть работала с политиками в Польше, Венгрии, Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах, пытаясь повлиять на выборы в Европарламент.

По данным СМИ, депутат Бундестага от "Альтернативы для Германии" и кандидат от этой партии на выборах в Европарламент Петр Бистрон получал деньги от пророссийской сети влияния, разоблаченной спецслужбами Европы накануне.