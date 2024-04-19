Кулеба: G7 определила "конкретные шаги" для помощи Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его коллеги из стран "Группы семи" определили "конкретные шаги", необходимые для помощи Украине в войне с РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По его словам, у Запада есть возможность "как можно быстрее" предоставить Украине все необходимые ресурсы, чтобы "спасти Европу от большей войны".

"Мы определили конкретные шаги, которые западные партнеры сделают, чтобы помочь Украине", – заявил Кулеба, не предоставив никаких подробностей.

Глава МИД находится в Италии для участия в переговорах по странам из "Группы семи". Одна из главных тем – передача систем ПВО Украине.

Сообщалось, что Кулеба на встрече с итальянским коллегой Антонио Таяни в Италии обсудил усиление ПВО Украины, Саммит мира и восстановление Украины.

Ранее Кулеба призвал страны G7 последовать примеру Германии и как можно быстрее принять решение о поставках дополнительных систем ПВО.

Напомним, 13 апреля Германия объявила о срочной передаче Украине одного зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Ранее глава МИД объяснял, почему у Украины нет "плана Б", когда речь идет о принятии поддержки США.