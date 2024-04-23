Дания выделяет более 400 млн евро на восстановление и энергетику Украины

Вице-премьер Украины Юлия Свириденко и министр предпринимательства Дании Мортен Бедскоу 23 апреля подписали меморандум о взаимопонимании по долгосрочному сотрудничеству и восстановлению Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Меморандум предусматривает выделение правительством Дании около 40 миллионов евро на поддержку частного сектора, который участвует в восстановлении Украины, а также 380 миллионов евро – для поддержки критической инфраструктуры, использующей возобновляемую энергетику.

Финансирование будет направлено в Экспортно-инвестиционный фонд Дании, который является частью Датско-украинского фонда. Он направлен на снижение финансовых рисков, с которыми сталкиваются компании, участвующие в восстановлении Украины.

Украинско-датский документ также предусматривает содействие встречам между бизнесом обеих стран и усиление сотрудничества в сфере судостроения, развития и восстановления морской портовой инфраструктуры.

Напомним также, что Дания недавно объявила о новом пакете военной помощи Украине.

А в прошлом месяце Агентство оборонных закупок Украины и Организация закупок и логистики Министерства обороны Дании подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в оборонных закупках.

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