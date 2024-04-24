В США осудили еще одного участника штурма Капитолия 6 января

В Соединенных Штатах получил обвинительный приговор еще один участник штурма Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа 6 января 2021, его приговорили к шести годам тюрьмы.

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

В Министерстве юстиции США сообщили, что гражданина из Северной Каролины Дэвида Гитцена признали виновным в нападении на правоохранителя, сопротивлении при задержании и нарушении общественного порядка во время событий под Капитолием.

Прокуроры заявили, что обвиняемый во время событий пришел под Капитолий в шлеме, очках и наколенниках и начал потасовку с полицией, которая держала периметр, выкрикивая: "Мы хотим Трампа".

Впоследствии он начал использовать против полиции длинный металлический прут и в итоге был среди прорвавшихся внутрь Капитолия тех сторонников Трампа.

После окончательного приговора, объявленного во вторник, Гитцен сказал, что не жалеет о своих действиях и считает, что "сделал так, как было правильно".

Всего в процессах по штурму Капитолия выдвинули обвинения уже около 1400 человек, из них около полутысячи касаются применения силы против полиции.

Приговоры получили уже много поклонников Трампа среди протестующих, которые во время событий 6 января прорвались внутрь здания.