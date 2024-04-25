В Венеции начал работать эксперимент с платой за однодневный визит в город

С 25 апреля в Венеции, одном из самых популярных туристических городов планеты, начал работать эксперимент по взиманию платы с туристов за однодневный визит в город.

Об этом сообщает AP, пишет "Европейская правда".

В четверг Венеция первый раз начала взимать 5 евро за въезд в город туристов, которые прибывают туда на однодневную экскурсию и не остаются на ночь. Платный въезд в Венецию будет действовать в период с 8:30 до 16:00.

Этот проект задумали и анонсировали заранее в надежде уменьшить толпы туристов в пиковые дни и сделать ситуацию более терпимой и для горожан, и для посетителей.

На вокзалах Венеции появились большие табло с обозначением дат на ближайшие месяцы, когда пребывание в городе будет платным, и новые отдельные выходы в город для туристов и для тех, кто проживает, учится или работает в Венеции. Возле них дежурят сотрудники, которые предупреждают посетителей о новых правилах и помогают загрузить QR-код для покупки билета.

AP/Luca Bruno

За отсутствие оплаченного билета грозит штраф от 50 евро.

По новой схеме заблаговременно приобрели дневные билеты на въезд уже около 6 тысяч человек.

В прошлом году городские власти Венеции насчитали около 4,6 млн туристов, которые останавливались в отелях. Это все еще на 16% меньше, чем в период до пандемии коронавируса. Точное количество туристов, которые в целом посетили город за день или год, до сих пор было невозможно подсчитать. На основании данных о мобильных телефонах, присутствующих в городе, предполагают, что это 25-30 млн человек в год.

В мэрии говорят, что туристы становятся проблемой для повседневной жизни города, когда это более 30-40 тысяч человек в день.

Среди жителей Венеции отношение к новым правилам неоднозначное: некоторые сомневаются, что дополнительная оплата за въезд уменьшит поток туристов, тогда как другие акцентируют, что это сомнительно законно, поскольку конституция Италии гарантирует свободу передвижения по территории страны, а туристический сбор касается в том числе итальянцев.

Также Венеция планировала установить ограничения на количество людей в туристических группах.