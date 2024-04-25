Украинцы смогут оставаться в Германии и с просроченным паспортом

Граждане Украины, которые получают или продлевают в Германии временный вид на жительство, не обязательно должны иметь для этого действующий украинский загранпаспорт.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW на основе ответа на их запрос представителя берлинского сената, то есть правительства Берлина, имеющего статус одной из 16 федеральных земель.

Издание отмечает, что вопросы, касающиеся пребывания иностранцев в Германии, относятся к компетенции именно земельных властей.

Чиновник сообщил, что право на пребывание в Германии и все связанные с этим возможности остаются неизменными, несмотря на решение МИД Украины временно приостановить предоставление консульских услуг для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом.

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Если украинское посольство или консульство откажет гражданину Украины в выдаче или продлении его паспорта "только на основании непройденной им службы в армии", то берлинское земельное управление по делам иностранцев (Landesamt für Einwanderung) потенциально может выдать ему для поездок за границу проездной документ, заменяющий загранпаспорт.

Правда, добавляет представитель сената, это будет делаться только в исключительных случаях, поскольку правила пребывания иностранцев в Германии позволяют иммиграционным ведомствам выдавать заменяющие немецкие документы, только если иностранцы могут доказать наличие для поездки веских причин. Он предположил, что такие ходатайства будут тщательно проверять и их могут отклонять.

В отдельном комментарии Федеральное правительство Германии на фоне решения МИД Украины ограничить предоставление консульских услуг мужчинам мобилизационного возраста отметило, что это не повлияет на их статус временной защиты.

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