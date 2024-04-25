Правительство Польши одобрило план финансовой помощи фермерам
Польское правительство 25 апреля одобрило распоряжение, которое определяет план помощи польским фермерам, которые последние месяцы протестовали у границы с Украиной и правительственных учреждений с требованием больших льгот и финансирования.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.
Как пояснил заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак, польские фермеры, которые продали зерно с 1 января по 10 марта, получат дотацию в размере 200 злотых за тонну.
Для фермеров, которые продали зерно с 11 марта и будут делать это до конца мая, запланировано 300 злотых за тонну.
По словам Колодзейчака, правила Европейского Союза предусматривают только помощь из расчета на гектар, поэтому размер помощи фермерам определяется на основе урожайности по данным Центрального статистического управления.
Глава канцелярии премьер-министра Польши Ян Грабец отметил, что решение правительства работает "задним числом", поскольку переговоры с фермерами продолжались в последние недели и месяцы.
"Мы не хотим ставить тех фермеров, которые после встреч с Премьер-министром решили продать зерно, даже по заниженным ценам, которые можно получить сегодня, в плохое положение", – заверил он.
С конца прошлого года фермеры в Польше устраивали протесты, в частности блокируя пункты пропуска на границе с Украиной. Они требовали прекратить ввоз украинской сельхозпродукции и смягчить экологические нормы ЕС, которые обвиняли в собственных убытках.
18 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польских фермеров прекратить блокирование границы с Украиной, подчеркнув, что Украина сейчас находится в крайне сложной ситуации. После этого блокирование некоторых КПП прекратилось.
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