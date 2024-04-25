Правительство Польши одобрило план финансовой помощи фермерам

Польское правительство 25 апреля одобрило распоряжение, которое определяет план помощи польским фермерам, которые последние месяцы протестовали у границы с Украиной и правительственных учреждений с требованием больших льгот и финансирования.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Как пояснил заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак, польские фермеры, которые продали зерно с 1 января по 10 марта, получат дотацию в размере 200 злотых за тонну.

Для фермеров, которые продали зерно с 11 марта и будут делать это до конца мая, запланировано 300 злотых за тонну.

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По словам Колодзейчака, правила Европейского Союза предусматривают только помощь из расчета на гектар, поэтому размер помощи фермерам определяется на основе урожайности по данным Центрального статистического управления.

Глава канцелярии премьер-министра Польши Ян Грабец отметил, что решение правительства работает "задним числом", поскольку переговоры с фермерами продолжались в последние недели и месяцы.

"Мы не хотим ставить тех фермеров, которые после встреч с Премьер-министром решили продать зерно, даже по заниженным ценам, которые можно получить сегодня, в плохое положение", – заверил он.

С конца прошлого года фермеры в Польше устраивали протесты, в частности блокируя пункты пропуска на границе с Украиной. Они требовали прекратить ввоз украинской сельхозпродукции и смягчить экологические нормы ЕС, которые обвиняли в собственных убытках.

18 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польских фермеров прекратить блокирование границы с Украиной, подчеркнув, что Украина сейчас находится в крайне сложной ситуации. После этого блокирование некоторых КПП прекратилось.

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