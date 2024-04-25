Госдеп о помощи с возвращением украинских мужчин домой: Сложный вопрос
Представитель Государственного департамента США в Брюсселе Дэниел Сайзек считает "сложным вопросом" решение украинских властей приостановить предоставление консульских услуг мужчинам мобилизационного возраста.
Об этом он сказал в комментарии "Радио Свобода", передает "Европейская правда".
Комментируя, будет ли помогать правительство США Украине с возвращением мужчин домой, Сайзек заявил, что это "сложный вопрос", но "правительство Украины имеет право определять свою политику".
"Нет никакого решения или позиции до сих пор от правительства США – помогать или не помогать Украине в этой области", – добавил он.
Представитель Госдепа напомнил, что страны Европы и в определенной степени Штаты принимали украинцев, которые бежали от полномасштабного вторжения России, и это "была еще одна важная часть" их поддержки.
"В то же время правильно, что правительству Украины нужно интенсивно и серьезно изучать ситуацию. И ситуацию относительно людей для ВСУ – это естественно, и правительство США уважает право правительства Украины определять свою политику", – подытожил Сайзек.
В Польше и Литве заявили, что могут помочь Украине с возвращением мужчин мобилизационного возраста.
23 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил сообщения о приостановлении предоставления консульских услуг украинским мужчинам мобилизационного возраста, находящимся за рубежом.
МИД позже указал, что после вступления закона о мобилизации в силу 18 мая 2024 года "процесс принятия и рассмотрения заявлений о совершении консульских действий продолжится с учетом новых требований, вытекающих из положений закона".
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