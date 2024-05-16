Раненый Фицо в стабилизированном, но очень тяжелом состоянии

Руководство больницы, где оперировали после покушения премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сообщило, что его состояние стабилизировали, но оно все еще остается серьезным.

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

Директор больницы в Банской-Быстрице Мириам Лапуникова сообщила, что операция длилась около пяти часов.

"Состояние пациента стабилизировано, но очень тяжелое", – отметила она.

Реклама:

Министр обороны Роберт Калиняк, который вместе с ней вышел на пресс-конференцию, отметил, что врачи работают над дальнейшим улучшением состояния Фицо. Он добавил, что в течение дня официально сообщат больше информации.

В 11:00 в Братиславе соберется срочное заседание Совета безопасности и правительственное заседание в связи с покушением на премьера.

Напомним, в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова. По данным СМИ, покушение совершил 71-летний Юрай Цинтула.

Покушение на Фицо осудили словацкие политики и мировые лидеры, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Смотрите также разбор покушения на Фицо в видео "ЕвроПравды".