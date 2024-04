44 страны поддержали призыв привлечь Россию к ответственности за преступление агрессии

Политическую декларацию конференции "Восстановление справедливости для Украины", проходившей в Гааге, подписали 44 государства; в ней в том числе выражают поддержку созданию спецтрибунала по преступлению агрессии и инициативам по использованию замороженных активов РФ в пользу Украины.

Как сообщает "Европейская правда", текст декларации опубликовали на портале правительства Нидерландов.

Итоговый документ на этот момент подписали Албания, Андорра, Австралия, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словения, Испания, Швеция, Украина, Великобритания и США. Всего в конференции принимали участие 57 стран.

В декларации страны осуждают продолжающуюся агрессию России против Украины как вопиющее нарушение международного правопорядка и напоминают о решении суда ООН еще от 16 марта 2022 года, которым Россию обязали прекратить боевые действия.

Страны высказываются за усиление совместных усилий для обеспечения надлежащего расследования и ответственности за все нарушения международного права, совершенные во время войны России против Украины, включая преступление агрессии.

Страны приветствуют обещания, озвученные на конференции различными государствами, по дальнейшей поддержке расследований, и отмечают роль всех институтов, уже вовлеченных в работу, в том числе Международного уголовного суда, который выдал беспрецедентный ордер на арест Владимира Путина.

В декларации приветствуют прошлогоднее создание Международного центра по привлечению к ответственности за преступление агрессии против Украины (ICPA) при Евроюсте как координационной платформы с участием Украины и пяти государств-участников Совместной следственной группы (JIT), с привлечением США и Офиса прокурора Международного уголовного суда, что является поддержкой для национальных расследований.

Страны подтверждают намерения работать над созданием спецтрибунала для привлечения России к ответственности за преступление агрессии против Украины, что способствовало бы наказанию высшего военно-политического руководства РФ, и "приветствуют значительный прогресс в этом направлении", призывая государства и международные организации помочь с наработкой юридической базы и международной поддержки для завершения этого процесса. Также приветствуют готовность Нидерландов принять этот спецстрибунал.

Во втором разделе декларации, посвященном компенсации нанесенного Украине ущерба, приветствуют начало работы Реестра убытков, который со 2 апреля начинает принимать заявки.

Страны-подписанты уверяют, что суверенные активы РФ в их юрисдикции останутся замороженными, пока Россия не прекратит агрессию против Украины и не заплатит за нанесенный ущерб, а также приветствуют дискуссии о возможности использования этих активов и доходов от них в пользу Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба констатировал, что если в начале полномасштабной войны к идее спецтрибунала относились скептически, то теперь ее поддерживают многие страны и она нашла отражение в итоговой декларации конференции.

Two years ago, everyone flatly rejected the idea of a Special tribunal for the crime of Russian aggression against Ukraine. A year ago, it appeared to be mired in disputes between states. Nowadays, the majority of them have a clear understanding that there is no alternative to…