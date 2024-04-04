Британские консерваторы могут потерпеть худшее с 1997 года поражение на выборах

Консервативная партия британского премьер-министра Риши Сунака потерпит серьезное поражение на национальных выборах, которые ожидаются в этом году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на опубликованный в среду прогноз YouGov.

Модель YouGov, которая прогнозирует результаты распределения мест в парламенте на основе оценочной доли голосов, предполагает, что консерваторы Сунака получат лишь 155 мест, а лейбористы – 403 места. Британский парламент имеет 650 мест.

Опросы постоянно дают лейбористам двузначное преимущество над консерваторами накануне выборов, которые, по словам Сунака, он планирует назначить на вторую половину года.

Консерваторы находятся в правительстве, либо в коалиции, либо самостоятельно, с 2010 года, но за это время сменилось пять премьер-министров, поскольку голосование за выход Британии из Европейского Союза и скандал вокруг борьбы с кризисом COVID привели к постоянным политическим потрясениям.

Модель показала, что консерваторы имеют несколько худшие показатели, а лейбористы – лучшие, чем тогда, когда YouGov последний раз публиковал такой прогноз в январе.

Теперь YouGov прогнозирует, что консерваторы получат меньше мест, чем в 1997 году, когда они получили лишь 165 мест, потерпев сокрушительное поражение от Лейбористской партии во главе с Тони Блэром.

Для исследования YouGov опросил 18 761 взрослого британца, которые были опрошены с 7 по 27 марта. Это число в разы больше, чем при обычном опросе общественного мнения, и YouGov утверждает, что метод правильно предсказал результаты предыдущих двух выборов.

Компания заявила, что по результатам выборов, полученным с помощью этой модели, лейбористы получат 41% голосов, а консерваторы – 24%, но предупредила, что результаты могут отличаться от результатов обычных опросов из-за того, что они учитывают тех, кто пока не намерен голосовать.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак исключил проведение парламентских выборов 2 мая, заявив, что они состоятся позже в этом году.

По данным СМИ, некоторые министры в правительстве Соединенного Королевства ведут частные дискуссии о возможности заменить премьера страны Риши Сунака до парламентских выборов, которые состоятся позже в этом году, но пока похоже, что никто из потенциальных конкурентов не имеет достаточной поддержки.