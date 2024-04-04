Зачем Грузия блокирует себе путь в ЕС

Грузинские власти идут на сознательное обострение отношений с Западом.

За последние дни в парламенте Грузии были зарегистрированы две инициативы, каждая из которых имеет все шансы стать проблемой на пути к членству в ЕС.

О том, какую цену в отношениях с Западом будет иметь принятие этих инициатив и зачем официальному Тбилиси подставлять под удар свое европейское будущее читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Тбилиси повышает ставки. Зачем властям Грузии конфликт с ЕС. Далее – краткое ее изложение.

В парламент Грузии были официально внесены предложения изменений в конституцию, направленных на "противодействие ЛГБТ-пропаганде".

А несколькими днями ранее партия власти "Грузинская мечта" анонсировала возвращение к рассмотрению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который будет регулировать деятельность неправительственных организаций.

Похожий законопроект, подобный первой редакции российского закона "об иноагентах", грузинские власти пытались принять год назад, однако отступили под давлением Запада и масштабных протестов внутри страны.

Появлению скандальных инициатив предшествовало очередное ухудшение отношений грузинских властей с Западом.

В частности, со стороны ЕС усилилась критика хода судебной реформы, а также отката в избирательной реформе.

Еще дальше пошли Соединенные Штаты. В качестве предупреждения там начали отказывать в визах представителям грузинской власти. Первым под "визовый удар" попал бывший министр обороны и совладелец телекомпании "Формула" Давид Казерашвили.

При таких раскладах грузинская власть должна искать пути к взаимопониманию с Западом. Но не делает этого.

Однако вместо этого, похоже, в Тбилиси избрали стратегию повышения ставок.

О том, что новые инициативы грузинской власти имеют прежде всего предвыборный характер, свидетельствует конституционный проект по "противодействию ЛГБТ-пропаганде".

Среди прочего, таким образом пытаются нанести удар по оппозиции в преддверии выборов. Острая критика этой инициативы со стороны Запада должна заставить оппозицию публично ей оппонировать, после чего власть сможет обвинить своих оппонентов в желании уничтожить "традиционные грузинские ценности".

В Еврокомиссии уже напомнили, что эта инициатива напрямую противоречит обязательствам, которые взяли на себя в Тбилиси.

Вообще, все эти инициативы могут быть частью торгов: грузинская власть может попытаться "продать" их отзыв в обмен на смягчение критики судебной и избирательной реформ, а главное, признание демократичности парламентских выборов, которые пройдут в октябре.

Более того, не исключено, что ради таких шагов со стороны Запада в Тбилиси готовы пойти и на другие уступки. В частности, существует предположение, что в качестве компенсации признания выборов может быть предложено освобождение экс-президента Михеила Саакашвили.

Впрочем, такая игра с Западом очень опасна – и в Тбилиси это понимают.

Показательным является возвращение законопроекта об агентах иностранного влияния. Эта инициатива может быть частью торгов с Западом. Но одновременно не стоит исключать, что здесь ключевыми являются личные комплексы руководства "Грузинской мечты" – в первую очередь олигарха Бидзины Иванишвили, который является де-факто первым лицом в стране.

О том, что грузинские власти готовятся к дальнейшему ухудшению отношений с Западом, свидетельствует недавний визит главы МИД Грузии Илии Дарчиашвили в Бразилию. По данным грузинских СМИ, ключевой целью визита были переговоры о размещении в Бразилии активов Бидзины Иванишвили.

Если эта информация правдива, то это означает, что в Тбилиси готовятся к резкому обострению отношений с Западом, одним из последствий которого должно стать включение Иванишвили в санкционный список.

А для Украины это означает, что дрейф Грузии в сторону РФ может ускориться.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Тбилиси повышает ставки. Зачем властям Грузии конфликт с ЕС.