Писториус считает достойной внимания идею о фонде военной поддержки Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус одобрительно высказался о предложении генсека НАТО Йенса Столтенберга о создании фонда военной поддержки Украины в размере 100 млрд евро.

Об этом он сказал в Берлине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на N-tv.

Писториус назвал предложение о создании фонда НАТО в размере 100 миллиардов евро для военной помощи Украине "достойным внимания".

"Все, что помогает Украине, имеет смысл", – сказал немецкий министр.

В то же время он подчеркнул, что необходимо избегать дублирования ответственности.

Кроме того, необходимо учитывать национальные взносы, уже сделанные Украине, добавил Писториус.

Напомним, генсек Альянса заявил, что союзники должны обеспечить поддержку Украины в долгосрочной перспективе на фоне обсуждений по предложению фонда на 100 млрд евро.

Впоследствии Столтенберг уточнил, что дискуссии по созданию нового многолетнего фонда поддержки Украины продолжаются и происходят совместно с украинской стороной.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не верит в реализацию идеи Столтенберга "в нынешней финансовой модели".