Новое правительство Португалии во главе с премьер-министром Луишем Монтенегру выступает за вступление Украины в Европейский Союз.

Об этом заявил в четверг новый министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел, раскритиковав нерешительность предыдущего правительства, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Премьер-министр Луиш Монтенегру дал четкий сигнал, что он выступает за расширение ЕС, отметил Ранжел.

"Это то, что, по моему мнению, нужно было прояснить, поскольку Португалия имела определенные колебания, особенно когда ей (Украине) предоставляли статус кандидата в прошлом году", – сказал Ранжел в конце министерской встречи НАТО в Брюсселе.

Министр признал, что предыдущее социалистическое правительство экс-премьер-министра Антониу Кошты было "полностью на стороне Украины", но в вопросе расширения "там были по крайней мере некоторые колебания, что всегда создавало поле для двусмысленности".

"Теперь никакой двусмысленности нет", – добавил он.

Бывший премьер-министр неоднократно предупреждал, что расширение ЕС должно сопровождаться реформой структур Евросоюза, включая его бюджет, чтобы избежать дисбаланса, например, в распределении европейских фондов, представительстве стран в Европейском парламенте и в правилах принятия решений между странами-членами.

Отвечая на эти предостережения, министр иностранных дел признал, что расширение "конечно, предусматривает финансовую реформу и реформу договоров" ЕС.

"Такой была позиция предыдущего правительства, и она остается неизменной", – добавил он.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Они договорились начать работу над соглашением по безопасности.

Новое правительство меньшинства в Португалии во главе с премьером Луишем Монтенегру 2 апреля приняло присягу.