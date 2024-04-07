Орбан назвал выигрыш соратника Фицо в Словакии "большой победой" для "сторонников мира"
Главу правительства Венгрии Виктор Орбан поздравил с победой на выборах президента Словакии Петера Пеллегрини, коалиционного партнера антиукраинского премьера Роберта Фицо.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Орбан в своем Twitter (Х) "искренне поздравил" Пеллегрини с его победой на прошедших в субботу президентских выборах в Словакии.
"Большая победа для народа Словакии и большая победа для поклонников мира по всей Европе!", – написал Виктор Орбан.
Напомним, Пеллегрини во втором туре выборов президента Словакии победил прозападного карьерного дипломата, проукраинского экс-глава МИД Ивана Корчака с 53,12% голосов.
После победы Пеллегрини Фицо и его союзники консолидируют власть и будут контролировать парламент, правительство и президентский офис Словакии.
После того, как действующая словацкая президентка Зузана Чапутова уйдет в отставку в июне, в Словакии больше не останется ни одного высокопоставленного чиновника, который безоговорочно поддерживал бы военную поддержку Киева и его усилия по силовой обороне от российской агрессии.
Виктор Орбан и Робер Фицо выступают за то, чтобы не поддерживать Украину оружием, а урегулирование войны происходило с помощью переговоров с Россией.
В первом туре выборов Пеллегрини занял второе место, а Корчок – первое. Подробно об этом говорилось в статье "Первое поражение Фицо".
Данные исследований, опубликованных за считанные дни до второго тура, прогнозировали победу Петеру Пеллегрини.