США планируют давить на Китай из-за его действий в ущерб мировой экономике

Министр финансов США Джанет Йеллен раскритиковала использование Китаем субсидий для предоставления своим производителям конкурентных преимуществ в ключевых новых отраслях, что вредит мировой экономике.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

"Мы поднимали вопрос избыточных мощностей во время предыдущих дискуссий с Китаем, и я планирую сделать это ключевым вопросом во время моей следующей поездки в Китай", – отметила Йеллен.

Ожидается, что министр финансов США вскоре отправится в Китай со вторым визитом после того, как Вашингтон и Пекин возобновили дипломатические переговоры на высоком уровне.

"Важно, чтобы китайцы поняли, почему мы обеспокоены. Но я не хочу прибегать к ответным мерам. Мы хотим увидеть, что мы можем сделать конструктивного", – отметила Йеллен.

Чиновница также дала понять, что США не единственные, кто жалуется на избыток промышленных мощностей в Китае, указав на такую же обеспокоенность и в Европе.

"Сейчас мы видим наращивание избыточных мощностей в "новых" отраслях, таких как солнечная энергетика, электромобили и литий-ионные аккумуляторы", – сказала Йеллен, добавив, что избыток Китая "вредит американским фирмам и работникам, а также фирмам и работникам по всему миру".

Министр отметила политику администрации Байдена, которая направлена на развитие собственной отрасли возобновляемой энергетики в США.

Отдельно в интервью MSNBC она заявила, что нет ни одной страны в мире, которая бы субсидировала свои приоритетные отрасли так же интенсивно, как это делает Китай.

"КНР стремится иметь по-настоящему глобальное доминирование в этих отраслях", – сказала она, подчеркнув "массивную" помощь Пекина производителям электромобилей, аккумуляторов и солнечных батарей.

По ее словам, Китай заполонил рынок солнечными панелями, обвалил цены до уровня, на котором практически ни одна американская компания не могла конкурировать.

Ранее сообщалось, что США просят союзников ввести больше ограничений на обслуживание оборудования для производства микросхем в Китае, стремясь еще больше помешать амбициям Пекина в создании передовых полупроводников.

Перед этим СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность закрытия лазейки, которая дает китайским компаниям доступ к американским чипам искусственного интеллекта (ИИ) через подразделения, расположенные за рубежом.