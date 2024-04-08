"Рамштайн": Эстония и Люксембург объявили о новых взносах в ІТ-коалицию

Так называемая ИТ-коалиция в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") сформировала экспертные подгруппы, а двое ее участниц – Эстония и Люксембург – объявили о новых финансовых взносах.

Как пишет "Европейская правда", об этом шла речь на втором заседании руководящей группы ИТ-коалиции в Люксембурге, о котором Министерство обороны Украины сообщило 8 апреля.

В заседании группы приняли участие 11 стран-участниц ИТ-коалиции, а также представители семи стран-наблюдателей, Европейского Союза и НАТО. Они обсудили статус закупок и приоритетов на этот год, а также дорожную карту планирования закупок.

"В ближайшее время можем ожидать, что к нам присоединятся еще больше стран, а также дополнительные взносы и первые поставки оборудования для Украины", – сказала заместитель министра обороны Эстонии по планированию политики Туули Дунетон.

Также, добавляют в Минобороны, руководящая группа ИТ-коалиции создала четыре тематические экспертные группы для обмена экспертизой, а несколько стран – в частности Эстония и Люксембург – объявили о дальнейших финансовых взносах.

ИТ-коалиция – это специальная группа государств в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины под руководством Эстонии и Люксембурга. Ее целью является поддержка Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины в сфере ИТ, связи и кибербезопасности.

К ней присоединились Эстония и Люксембург как страны-лидеры, а также Бельгия, Дания, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды и Украина. Кроме того, Великобритания завершила присоединение к ИТ-коалиции путем подписания декларации о намерениях.

В феврале государства-участники коалиции завершили подписание шестилетнего соглашения о сотрудничестве.