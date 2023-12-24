Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины

Исландия объявила о присоединении к IТ-коалиции и коалиции по разминированию, образованной в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

Соответствующее заявление Министерство иностранных дел Исландии опубликовало в субботу, 23 декабря, сообщает "Европейская правда".

Кроме присоединения к двум коалициям, Исландия также объявила о выделении дополнительных 340 тысяч евро в рамках Комплексного пакета помощи НАТО для закупки медицинских материалов для Украины.

"Присоединившись к ІТ-коалиции и коалиции по разминированию и предоставив дополнительное финансирование к Комплексному пакету помощи Украине, мы продолжаем оказывать нелетальную поддержку Украине, которая борется с несправедливым и незаконным вторжением России", – заявил глава МИД Исландии Бьярни Бенедиктссон.

ІТ-коалицию на "Рамштайн" предложили Эстония и Люксембург, сейчас в нее входят восемь стран (кроме упомянутых двух, Бельгия, Дания, Исландия, Япония, Латвия, Литва и Япония), а Великобритания и Италия объявили о намерении присоединиться.

О создании коалиции по разминированию объявляла Литва, пока она еще не сформирована окончательно. Ее концепция предусматривает как элементы гуманитарного разминирования освобожденных оккупированных территорий, так и боевого разминирования на линии соприкосновения с войсками РФ.

С начала полномасштабного вторжения России Исландия предоставляет Украине гуманитарную, экономическую и безопасностную поддержку, преимущественно через международные организации, в частности ООН, Всемирный банк, НАТО и др.

В прошлом месяце Эстония совместно с Исландией передали Украине еще один военно-полевой госпиталь.