Парламент Грузии рассмотрит законопроект о "иноагентах" на следующей неделе

Парламент Грузии рассмотрит так называемый законопроект об "иноагентах" 15 апреля.

Об этом заявили в Службе по связям с общественностью законодательного органа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на грузинский проект SOVA.

Сначала законопроект обсудят на комитете по юридическим вопросам – ожидают, что это произойдет 12 апреля.

По словам секретаря президентки Грузии Георгия Мсхиладзе, Саломе Зурабишвили планирует наложить на закон вето, но парламент может преодолеть его, как это уже происходило в прошлом.

Зурабишвили считает инициативу "саботажем" европейского будущего Грузии.

Партия власти "Грузинская мечта" настроена принять закон об "иноагентах", который в прошлом году вызвал бурные протесты и критику Запада и был отозван.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе дал понять, что вопреки негативной реакции общества и СМИ в этот раз закон одобрят.

Новые попытки утвердить закон осудили как оппозиция, НПО и СМИ в Грузии, так и представители западных стран – евродепутаты, представители правительства Германии, генсек НАТО, неправительственная организация Human Rights Watch, офис Верховного комиссара комитета по правам человека ООН, Госдеп США, около 200 НПО стран "Восточного партнерства" и другие. В Кремле "Грузинскую мечту" за такие планы похвалили.

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