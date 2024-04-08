Лидеры Франции и Британии договорились увеличить поставки снарядов и ПВО для Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время телефонного разговора 8 апреля отметили необходимость усилить военную поддержку Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила канцелярия британского премьера.

Как отмечается в сообщении, Макрон и Сунак согласились с важностью "активизации усилий, направленных на то, чтобы не допустить победы России в ее агрессивной войне против Украины".

"Они обсудили приоритеты на ближайшие месяцы, в частности увеличение поставок боеприпасов, беспилотников и средств противовоздушной обороны для Вооруженных сил Украины", – добавили в офисе главы правительства Британии.

Также во время разговора, приуроченного к 120-летию подписания союзного "Сердечного соглашения" между Англией и Францией, лидеры обсудили противодействие нелегальной миграции, ситуацию на Ближнем Востоке и предстоящий саммит Европейского политического сообщества, который состоится в Британии.

Напомним, в совместной колонке министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и его французский коллега Стефан Сежурне совместно призвали союзников сделать еще больше, чтобы обеспечить победу Украины над Россией.

Как известно, глава МИД Великобритании на этой неделе отправится с визитом в Вашингтон и планирует во время него убеждать членов Конгресса наконец проголосовать за выделение финансирования на дальнейшую поддержку Украины.