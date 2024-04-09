В Тбилиси проходит марш против "российского" законопроекта об "иноагентах"

Во вторник вечером в Тбилиси проходит марш, участники которого выступают против скандального закона об "иноагентах", одобрение которого грозит конфликтом Грузии с ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил грузинский проект SOVA.

Участники митинга, выступающие против инициированного руководящей партией "Грузинская мечта" законопроекта об "иноагентах", пройдут от Площади республики к зданию парламента.

Участники марша вышли с плакатами "Нет российскому закону", имея в виду законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который называют "российским" из-за подражания российскому законодательству.

У людей, собравшихся на марш, можно увидеть многочисленные флаги Грузии и Европейского Союза.

ФОТО: SOVA

Huge turnout at the #NotoRussianLaw rally in Tbilisi today pic.twitter.com/UmdDZErHpl – Giorgi Kandelaki (@kandelakigiorgi) April 9, 2024

Организаторы митинга планируют обнародовать план действий по борьбе с законом, который год назад "Грузинская мечта" отозвала после массовых протестов.

Местные СМИ сообщают о масштабной мобилизации правоохранителей возле администрации правительства.

Марш проходит в День национального единства Грузии. В ночь на 9 апреля 1989 года советская армия с помощью танков, саперных лопастей и ядовитого газа разогнала мирную демонстрацию в Тбилиси за независимость Грузии. В результате погиб 21 человек. Сотни отравились или получили ранения.

В этот же день 1991 года в Грузии прошел референдум, большинство участников которого высказались за независимость.

Предложенный законопроект обязывает организации гражданского общества, получающие более 20% ежегодного финансирования из источников за пределами Грузии, открыто заявлять, что они "преследуют интересы иностранного государства".

От них потребуют регистрацию как иностранных агентов и будут выдвигать дополнительные требования к отчетности. Организации, которые этого не сделают, могут получить большие штрафы.

Ожидается, что парламент Грузии рассмотрит так называемый законопроект об "иноагентах" 15 апреля.

Президент Саломе Зурабишвили планирует наложить на закон вето, но парламент имеет возможность преодолеть его. Зурабишвили считает инициативу "саботажем" европейского будущего Грузии.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе дал понять, что, вопреки негативной реакции общества и СМИ, закон одобрят.

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