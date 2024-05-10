NYT нашла место, где в Беларуси может храниться российское ядерное оружие
Новости — Пятница, 10 мая 2024, 18:50 —
Строительство хранилища для российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси, вероятно, началось в марте 2023 года недалеко от города Осиповичи, где еще с советских времен располагалась военная база.
Об этом говорится в публикации The New York Times, которая проанализировала спутниковые снимки объекта, сообщает "Европейская правда".
Площадка для хранения российского ядерного оружия, пишет NYT, расположена примерно в 180 километрах к северу от границы с Украиной.
Вероятное место хранения ядерных боеголовок расположено в том же городе, что и белорусские ракеты "Искандер", которые могут быть использованы для запуска ядерных или обычных боеголовок и которые Россия передала Беларуси в 2022 году.
Новые конструкции, строительство которых обнаружили на спутниковых снимках возле Осиповичей, имеют особенности, уникальные для ядерных хранилищ внутри России, пишет The New York Times.
К примеру, новая зона с высоким уровнем безопасности окружена тремя слоями ограждения в дополнение к имеющемуся периметру безопасности всей базы. Также NYT заметил крытую грузовую площадку, соединенную со скрытым подземным бункером советских времен.
Для защиты площадки возле Осиповичей, как показывают снимки, также была развернута система противовоздушной обороны – она появилась не позднее середины 2023 года.
Член Федерации американских ученых Ханс Кристенсен, который проанализировал объект в Осиповичах, считает, что объекты в Беларуси, "похоже, предназначены для того, чтобы нервировать самые восточные страны-члены НАТО, но не дадут России нового значительного военного преимущества в регионе".
В последние недели, по словам Кристенсена, на объекте началось строительство новых конструкций: "Детали еще не определены, но строительство явно вышло на новый этап".
На белорусской территории, как известно, находится тактическое ядерное оружие России по договоренности между Минском и Москвой.
В прошлом месяце в Беларуси одобрили новую военную доктрину, которая впервые предусматривает применение ядерного оружия.
А 7 мая Министерство обороны Беларуси объявило о "внезапной проверке" средств-носителей нестратегического ядерного оружия – вслед за аналогичным объявлением России.