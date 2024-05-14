Макрон пообещал Зеленскому больше военной помощи "в ближайшие дни и недели"

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским осудил усиление российских атак против Украины, а также сообщил о поставках оружия в ближайшее время.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам разговора.

Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на фронте и потребности Украины в оружии. Французский лидер "решительно осудил интенсификацию российских ударов по Украине, в частности по ее энергетической инфраструктуре, а также нынешнее наступление", говорят в пресс-службе французского президента.

Также Макрон подтвердил решимость Франции оказывать всю необходимую поддержку "в долгосрочной перспективе и вместе со всеми своими партнерами" для преодоления захватнической войны России.

Реклама:

"Он также подробно рассказал о поставках (оружия. – Ред.), которые будут осуществлены в ближайшие дни и недели в поддержку украинских военных усилий", – добавили в Елисейском дворце.

Президент Франции напомнил о своем предложении "олимпийского перемирия", во время которого Россия должна была бы прекратить военные действия и были бы использованы "все полезные дипломатические инициативы для начала переговоров, которые соответствуют международному праву и законным интересам Украины".

Украинская сторона дополнительно сообщала, что Зеленский и Макрон обсудили участие лидера Франции в Саммите мира в Швейцарии.

Напомним, на фоне наступления российских сил на севере Харьковщины Соединенные Штаты анонсировали дополнительный пакет военной помощи позже на этой неделе.

Разведка Министерства обороны Великобритании считает маловероятным, что Россия нарастила достаточную боевую мощь, чтобы захватить Харьков без привлечения своих дополнительных сил в этот регион.