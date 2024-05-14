Латвия предоставит 10 млн евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины

На закрытом заседании во вторник правительство Латвии приняло решение о выделении 10 млн евро на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины, кроме того, летом Украине поставят очередную партию дронов.

Об этом сообщили журналистам после заседания премьер-министр Эвика Силиня и министр обороны Андрис Спрудс, передает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Указанная сумма денег предусмотрена на чешскую инициативу по поставке артиллерийских боеприпасов Украине.

Спрудс сообщил, что на выделенные Латвией деньги предполагается приобрести более 3 тыс. крупнокалиберных 155-миллиметровых снарядов.

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Говоря о деятельности возглавляемой Латвией и Великобританией коалиции дронов, Спрудс напомнил, что недавно Латвия уже отправила Украине около 100 дронов. На июнь запланирована отправка второй партии, состоящей из примерно 1000 боевых дронов различной мощности. Сейчас страны-участницы коалиции заявили о финансировании в размере более полумиллиарда евро на закупку дронов.

В этом и в последующие два года Латвия предоставит Украине военную поддержку в размере 0,25% от внутреннего валового продукта. В этом году это 112 млн евро, напомнил министр.

Ранее президент Чехии Петр Павел сообщил, что первая партия снарядов, закупленных для Украины в рамках инициативы Чехии, будет доставлена в июне.

Напомним, в середине апреля премьер-министр Чехии Петр Фиала говорил, что Чехия уже заключила контракты на поставку 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над контрактированием еще 300 тысяч.

Впоследствии он заявил, что потенциально за год для Украины таким образом можно закупить 1,5 млн артиллерийских снарядов.