Топгенерал НАТО в Европе: Неизвестно, начала ли Россия уже свое летнее наступление

Командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи считает, что пока трудно говорить о начале ожидаемого масштабного наступления России, учитывая ее действия на севере Харьковской области.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал 16 мая по итогам заседания Совета Украина-НАТО.

Каволи пояснил, что предсказать намерения противника всегда трудно, и сейчас можно лишь сказать, что россияне атакуют на юг в направлении Харькова и стремятся "вернуть часть территории, которую они потеряли в прошлом году в Украине".

"Но точная последовательность (действий. – Ред.) и то, как они собираются это сделать, могут быть еще не совсем понятными", – отметил генерал.

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"Будет ли это летнее наступление? Никогда нельзя быть уверенным. Мы не наблюдаем накопления больших резервов. В России сейчас происходит стандартный призыв раз в полгода, но это пока не связано с конфликтом", – подытожил командующий ОВС НАТО в Европе.

В то же время Каволи и председатель Военного комитета Альянса Роб Бауэр считают, что нынешнее наступление российских сил на севере Харьковской области не приведет к стратегическому прорыву.

Напомним, в марте президент Владимир Зеленский рассказал, что российские оккупанты могут готовиться к новому наступлению, которое ожидается где-то в конце мая или в июне.