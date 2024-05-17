Кишинев осудил намерения российских "миротворцев" провести учения в Приднестровье

Кишинев осудил намерение российских "миротворцев" в непризнанном Приднестровье провести маневры для проверки передвижения возможностей бронетехники, размещенной на миротворческих постах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Как отметила молдавская делегация в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), российский контингент "миротворцев" сообщил о проведении маневров через несколько часов после окончания заседания ОКК, хотя эту тему на заседании не обсуждали.

В частности, российские "миротворцы" сообщили, что с 17 мая по 17 июня проведут маневры для проверки передвижения возможностей бронетехники, размещенной на миротворческих постах.

Реклама:

"Молдавская делегация осуждает подобные „инициативы", неуместные в контексте региональной ситуации безопасности и неправомерные, поскольку они их не одобрили на заседании ОКК. Демонстративное и неоднократное осуществление подобных несогласованных действий – это еще одно свидетельство грубого нарушения принципов миротворческой миссии на Днестре.

Делегация Молдовы предупреждает о возможных нежелательных последствиях подобных провокационных действий и призывает всех участников Совместных сил по поддержанию мира воздержаться от их осуществления, чтобы избежать дестабилизации ситуации в Зоне безопасности", – сообщил Кишинев.

Напомним, фактический лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что не видит угрозы эскалации между Кишиневом и Тирасполем, потому что "никто не хочет войны".

О том, в каком состоянии и что имеет на вооружении российский контингент в Приднестровье, читайте в статьях "Возможно ли нападение РФ на Украину с территории Приднестровья".

Читайте также: Пришло время ликвидировать Приднестровье. Как для этого должна и как не может действовать Украина.