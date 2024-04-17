СМИ: Кипр патрулировал у берегов Ливана на фоне усилий по пресечению нелегальной миграции

Кипрский правоохранительный корабль находился в среду у берегов Ливана на фоне сообщений о том, что Никосия усиливает усилия, направленные на предотвращение попадания на остров сирийских беженцев, которые используют небольшие лодки.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Патрульный корабль кипрской морской полиции Evagoras заметили на сайтах по отслеживанию судов в международных водах у побережья Триполи в Ливане.

Правозащитная группа Alarmphone заявила, что до пяти лодок с беженцами не смогли отплыть дальше из-за присутствия этого корабля.

"Эти люди оказались в ловушке жестокой и опасной игры между Кипром и Ливаном и остаются в море без еды и воды срочно нуждаются в помощи", – написала правозащитная группа в Twitter (X).

Кипрская полиция, министерство внутренних дел (МВД) и представитель правительства островной страны ЕС отказались от каких-либо комментариев.

"Мы приняли некоторые другие меры, чтобы предотвратить прибытие беженцев, например, объявили о приостановлении рассмотрения новых заявлений о предоставлении убежища", – сказал глава МВД Константинос Иоанну.

Чиновник отказался конкретно комментировать присутствие кипрского судна у берегов Ливана.

Недавно президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что лично обратился к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой убедить власти Ливана остановить лодки с сирийскими беженцами, которые направляются к островному государству-члену ЕС.

Ранее глава МВД Кипра Константинос Иоанну заявил, что поддержка предложения правительства страны по созданию безопасных зон в Сирии для репатриации ее беженцев крепнет среди стран-членов Евросоюза.

По официальным предварительным данным, хотя общее количество мигрантов, прибывающих на Кипр, значительно уменьшилось, приток сирийских беженцев резко возрос.

В декабре 2023 года на фоне рекордного роста числа искателей убежища из Сирии правительство Кипра заявило, что хочет, чтобы Европейский Союз рассмотрел объявление частей их разрушенной войной родины безопасными для репатриации.