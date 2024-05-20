Австрия выделит 5 млн евро на восстановление энергетики Украины

Правительство Австрии выделит 5 млн евро для фонда поддержки энергетики Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ORF.

В пресс-релизе австрийского Министерства энергетики говорится, что эти деньги будут использованы для восстановления энергетической инфраструктуры Украины, которая была серьезно повреждена после более чем двух лет широкомасштабной войны.

Деньги, которые поступают из бюджета профильного министерства, должны быть использованы на закупку срочно необходимых запчастей, генераторов и ремонт линий электропередачи.

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Министр энергетики Леонор Гевесслер заявила, что как нейтральная страна Австрия "также обязана стоять на стороне человечности в этой войне".

Посол Украины в Австрии Василий Химинец поблагодарил Вену за "мощный сигнал солидарности".

Ранее сообщалось, что Германия предоставит грант на 45 млн евро для скорейшего восстановления энергетики Украины после российских атак.

Также сообщалось, что Великобритания дополнительно внесет в фонд поддержки энергетики Украины 23 млн евро.

Недавно Литва сообщила, что передаст Украине оборудование для тепловых электростанций.

Перед этим Соединенные Штаты передали ряду украинских регионов еще более сотни генераторов и 13 единиц техники для служб чрезвычайных ситуаций.