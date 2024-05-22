Швеции нужен год-два для наращивания желаемых оборонных мощностей

Министр обороны Швеции Пол Йонсон оценил, что после присоединения его страны к НАТО ей понадобится до двух лет, чтобы достичь желаемой мощности для предоставления Украине большего количества боеприпасов и усиления собственных вооруженных сил.

Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Йонсон очертил три цели для Швеции в оборонной сфере по состоянию на сегодня обеспечение победы Украины в войне с Россией, интеграция Швеции в НАТО и расширение армии страны.

Швеция уже удвоила военные расходы с 2020 года и планирует выделять 2,6% валового внутреннего продукта на оборону до 2030 года. В краткосрочной перспективе этого все равно может быть недостаточно для того, чтобы противостоять противнику, который переводит свою экономику на военные рельсы.

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"Россия стала на ноги быстрее, чем евроатлантическое сообщество... Я ожидаю, что мы догоним ее, но думаю, что пройдет год или два, прежде чем мы увидим полный эффект", – сказал Йонсон.

Скандинавская страна предоставила Украине танки, боевые машины, артиллерийские системы, боеприпасы и другое оборудование, которое нуждается в замене. В то же время она стремится удовлетворить свои амбиции, которые включают увеличение количества военных кораблей и подводных лодок, а также значительное усиление способности отражать воздушные атаки.

"Мы пришли из эпохи, когда считалось, что у нас очень мало денег, но много времени. Сейчас у нас значительно больше денег, но меньше времени, потому что мы очень обеспокоены тем, что Россия может восстановить себя и представлять военную угрозу для всего Альянса", – сказал Йонсон.

По его словам, правительство Швеции намерено утроить производство артиллерийских боеприпасов в течение следующих нескольких лет, и что оно рассмотрит потенциальные регуляторные изменения, которые могут способствовать наращиванию мощностей.

"Осознание этого вызова растет, и ощущение неотложности растет. Однако я ожидаю, что эффект от наращивания потенциала будет больше в 2025 и 2026 годах", – оценил министр обороны Швеции.

"Это вызов, который сейчас испытывает вся Европа, потому что наша оборонно-промышленная база была сформирована для ситуации мирного времени. Сейчас мы столкнулись с войной на истощение, которая на самом деле является войной складов, и поэтому мы наращиваем производство и обеспечиваем быстрый рост", – добавил Йонсон.

Между тем главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден считает, что хозяин Кремля Владимир Путин хочет получить контроль над шведским островом Готландом.

А накануне стало известно, что российские власти планируют в одностороннем порядке изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море.