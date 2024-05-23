Германия пока не станет признавать Палестину

Сейчас Германия не будет следовать примеру Норвегии, Испании и Ирландии, которые решили признать независимое Палестинское государство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

"Самостоятельное государство Палестина остается твердой целью немецкой внешней политики", однако вопрос о признании окажется на повестке дня только во время политического процесса на пути к ее становлению, заявила в Берлине в среду, 22 мая, представитель министерства иностранных дел Германии.

По этой причине, по ее словам, Германия уже давно поддерживает создание и реформирование палестинских институтов.

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В конце концов только собственное государство в смысле концепции "двух государств для двух народов" создаст как для палестинцев, так и для израильтян возможность жить бок о бок в мире и безопасности, сказала представительница немецкого МИД, подчеркнув, что необходимость переговоров на эту тему сейчас важна, как никогда ранее.

Несколькими днями ранее Генеральная Ассамблея ООН 143 голосами решила предоставить палестинцам новые "права и привилегии" в Организации Объединенных Наций. Германия, Австрия, Великобритания, Италия и Украина воздержались во время голосования. США, Израиль, Венгрия и Чехия проголосовали против.

Напомним, Испания, Ирландия и Норвегия объявили в среду, что признают Палестинское государство 28 мая. Члены Европейского Союза Словения и Мальта также отметили в последние недели, что планируют признать Палестину.

В то же время Израиль отозвал своих послов из Ирландии и Норвегии для "срочных консультаций" в среду из-за решения двух стран признать Палестинское государство.

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что вызывает послов Испании и Норвегии на "воспитательную беседу" после того, как эти страны объявили о решении признать Палестинское государство.