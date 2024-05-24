Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия вряд ли нападет на кого-то из членов НАТО, поскольку ее войска уже показали свои пределы в Украине и оказались недостаточно сильными для быстрой победы.

Об этом Орбана заявил в традиционном пятничном интервью государственному радио, его цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Орбан заявил, что российские военные ведут серьезную и тяжелую войну с украинцами.

"Если бы россияне были достаточно сильны, чтобы победить украинцев одним махом, они бы это уже сделали", – отметил премьер Венгрии.

Реклама:

Он подчеркнул, что военный потенциал НАТО значительно превышает военный потенциал Украины, поэтому маловероятно, что Россия или любая другая страна совершит нападение на НАТО.

"Я не считаю логичным, что Россия, которая не может победить даже Украину, вдруг придет и проглотит весь западный мир. Шансы на это чрезвычайно малы", – считает глава венгерского правительства.

Орбан добавил, что рассматривает заявления о потенциальном нападении России на членов НАТО как прелюдию к более глубокому вовлечению Запада в войну в Украине.

"То, что сегодня происходит в Брюсселе и Вашингтоне, возможно, сейчас больше в Брюсселе, чем в Вашингтоне, является своеобразной подготовкой к возможному прямому военному конфликту, мы смело это можем назвать: подготовка к вступлению Европы в войну", – отметил премьер.

Впрочем, Орбан также высказался за усиление венгерской армии, отметив, что "существование армий не приводит к войне, их отсутствие приводит к ней", цитирует премьера издание Telex.

"Нужна армия, солдат, подготовка, умение защищаться", – сказал Орбан, добавив, что венгерская армия еще недостаточно сильна для этого, но "мы на пути к ее усилению".

Орбан в прошлом неоднократно заявлял, что ни Украина, ни Россия не способны выиграть войну, а также утверждал, что без поддержки Запада Украина не будет существовать.

Смотрите также видео "ЕП" о том, как эпоха Орбана оказалась под угрозой в Венгрии.